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Днепр-1 - Олимпик: видео трансляция матча УПЛ

11:04, 30 мая 2020
Футбол
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Сергей Кравченко - капитан Днепра-1 / фото СК Днепр-1

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Олимпик".

Начало встречи - в 17.00.

Для обеих команд этот матч будет первым после возобновления сезона.

После 23 туров "Днепр-1" набрал 28 очков и занимает в таблице седьмое место, а "Олимпик" с 19 очками идет одиннадцатым.

В рамках первого этапа УПЛ в этом сезоне днепряне и дончане обменялись победами. В первом круге "Днепр-1" выиграл со счетом 2:0, а во втором круге сильнее был уже "Олимпик" - 3:2.

Днепр-1 - Олимпик

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Ранее УНИАН сообщал о том, где смотреть матчи 24-го тура УПЛ.

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