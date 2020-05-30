Днепр-1 - Олимпик: видео трансляция матча УПЛ
11:04, 30 мая 2020Футбол
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В Днепре пройдет матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу.
Сергей Кравченко - капитан Днепра-1 / фото СК Днепр-1
30 мая в рамках 24-го тура УПЛ пройдет встреча "Днепра-1" и "Олимпика". Команды сыграют на "Днепр-Арене".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Олимпик".
Начало встречи - в 17.00.
Для обеих команд этот матч будет первым после возобновления сезона.
После 23 туров "Днепр-1" набрал 28 очков и занимает в таблице седьмое место, а "Олимпик" с 19 очками идет одиннадцатым.
В рамках первого этапа УПЛ в этом сезоне днепряне и дончане обменялись победами. В первом круге "Днепр-1" выиграл со счетом 2:0, а во втором круге сильнее был уже "Олимпик" - 3:2.
Днепр-1 - Олимпик
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
Ранее УНИАН сообщал о том, где смотреть матчи 24-го тура УПЛ.
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