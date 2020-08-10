Потерял вкус и обоняние: лидер Зари заразился коронавирусом

Дмитрий Иванисеня находится под наблюдением врачей.

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня заразился коронавирусом.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Игрок почувствовал себя плохо 6 августа, после чего прошел тест на COVID-19, который оказался положительным.

В настоящий момент Иванисеня находится на самоизоляции под наблюдением врачей. В целом футболист чувствует себя хорошо, но отмечает потерю вкуса и обоняния.

В клубе отметили, что это единичный случай в команде. "Заря" приостановила тренировочный процесс и сделала тесты всему коллективу - результаты были отрицательными.

"Заря" уже возобновила тренировки, а 11 августа команда проведет контрольный матч с "Днепром-1".

УНИАН ранее сообщал о том, что коронавирусом заразились два футболиста "Динамо".

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