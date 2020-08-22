Скоро приступит к тренировкам: лидер Зари выздоровел от коронавируса

Дмитрий Иванисеня заразился более двух недель назад.

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня выздоровел после заражения коронавирусом.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Футболист сдал ПЦР-тест, который показал отрицательный результат.

"Сам игрок чувствует себя отлично. В ближайшее время Дмитрий вернется в строй команды и приступит к тренировкам", - сказано в сообщении.

Иванисеня почувствовал себя плохо 6 августа, после чего прошел тест на COVID-19, который оказался положительным.

В целом самочувствие игрока было нормальным, но он отмечал потерю вкуса и обоняния. В "Заре" это был единичный случай заражения.

В стартовом туре нового сезона УПЛ "Заря" сыграет с "Десной".

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Автор: Данил Слесь