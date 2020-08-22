Скоро приступит к тренировкам: лидер Зари выздоровел от коронавируса
11:19, 22 августа 2020Футбол
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Дмитрий Иванисеня заразился более двух недель назад.
Иванисеня не сыграет с Десной / фото ФК Заря
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня выздоровел после заражения коронавирусом.
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Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Футболист сдал ПЦР-тест, который показал отрицательный результат.
"Сам игрок чувствует себя отлично. В ближайшее время Дмитрий вернется в строй команды и приступит к тренировкам", - сказано в сообщении.
- Иванисеня почувствовал себя плохо 6 августа, после чего прошел тест на COVID-19, который оказался положительным.
- В целом самочувствие игрока было нормальным, но он отмечал потерю вкуса и обоняния. В "Заре" это был единичный случай заражения.
- В стартовом туре нового сезона УПЛ "Заря" сыграет с "Десной".
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