Во время матча Динамо - Шахтер на поле сбросили плюшевых сов (фото)

Игрушки были сброшены с помощью дрона.

Во время поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" на поле НСК "Олимпийский" были сброшены плюшевые совы.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Украинский ногомяч".

На старте поединка главный арбитр Виталий Романов был вынужден на минуту остановить игру, чтобы убрать с поля белых плюшевых сов, которые были сброшены в штрафную площадь "горняков".

Такую акцию могли устроить фанаты "Динамо", которых обвиняли в расизме во время всеукраинского дерби в ноябре. Тогда ультрас заявили, что изображали "уканья" в поддержку северных пятнистых сов.

Матч завершился победой "Шахтера" со счетом 3:2.

УНИАН ранее опубликовал обзор и полное видео матча "Динамо" - "Шахтер".

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