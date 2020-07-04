Динамо - Шахтер: видео трансляция матча УПЛ
В субботу, 4 июля, киевское "Динамо" будет принимать на "Олимпийском" донецкий "Шахтер" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Шахтер.
Начало поединка - в 19.30.
Динамо - Шахтер: где смотреть матч по ТВ
Команда Алексея Михайличенко продолжает борьбу за серебро чемпионата и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В прошлом туре динамовцы неожиданно проиграли "Десне" (2:3), поэтому теперь опережают луганскую "Зарю" всего на два очка, а черниговцев - на три. Права на ошибку у киевлян нет.
Динамо - Шахтер: анонс матча УПЛ
"Шахтер" сыграет в статусе досрочного чемпиона - "горняки" оформили титул еще до прошлого тура, в котором команда сыграла вничью с "Зарей" (0:0). Тем не менее, в текущем сезоне у команды еще осталась серьезная задача - в августе сыграть в плей-офф Лиги Европы, поэтому Луиш Каштру не даст своим подопечным расслабиться.
Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров
Команды провели между собой уже пять матчей в нынешнем сезоне - три победы на счету "Шахтера", а две - в активе "Динамо". В прошлом поединке 31 мая "горняки" праздновали успех со счетом 3:1.
УПЛ, 29-й тур
Динамо - Шахтер
Онлайн видео трансляция матча
Football Hub
"2+2"
УНИАН ранее сообщал о том, что 29-й тур УПЛ открыла результативная ничья "Ворсклы" и "Львова".
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