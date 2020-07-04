Динамо - Шахтер: видео трансляция матча УПЛ

В Киеве состоится очередное всеукраинское дерби.

В субботу, 4 июля, киевское "Динамо" будет принимать на "Олимпийском" донецкий "Шахтер" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Начало поединка - в 19.30.

Динамо - Шахтер: где смотреть матч по ТВ

Команда Алексея Михайличенко продолжает борьбу за серебро чемпионата и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В прошлом туре динамовцы неожиданно проиграли "Десне" (2:3), поэтому теперь опережают луганскую "Зарю" всего на два очка, а черниговцев - на три. Права на ошибку у киевлян нет.

Динамо - Шахтер: анонс матча УПЛ

"Шахтер" сыграет в статусе досрочного чемпиона - "горняки" оформили титул еще до прошлого тура, в котором команда сыграла вничью с "Зарей" (0:0). Тем не менее, в текущем сезоне у команды еще осталась серьезная задача - в августе сыграть в плей-офф Лиги Европы, поэтому Луиш Каштру не даст своим подопечным расслабиться.

Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров

Команды провели между собой уже пять матчей в нынешнем сезоне - три победы на счету "Шахтера", а две - в активе "Динамо". В прошлом поединке 31 мая "горняки" праздновали успех со счетом 3:1.

УПЛ, 29-й тур

Динамо - Шахтер

Онлайн видео трансляция матча

Football Hub

"2+2"

УНИАН ранее сообщал о том, что 29-й тур УПЛ открыла результативная ничья "Ворсклы" и "Львова".

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