Динамо одержало разгромную победу в контрольном матче

Команда Мирчи Луческу уверенно разобралась с новичком Первой лиги.

15 августа киевское "Динамо" провело контрольный матч против "Полесья", которое в новом сезоне будет выступать в Первой лиге.

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Команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 5:1.

Динамовцы забили четыре гола еще в первом тайме - дубль на свой счет записал Владислав Супряга, а еще по одному результативному удару - в активе Виталия Буяльского и Николая Шапаренко.

После перерыва "Полесье" сократило разрыв в счете, а Миккель Дуэлунд на 78-й минуте установил окончательный счет - 5:1.

"Динамо" - "Полесье" - 5:1

Голы: Супряга, 12, 37, Буяльский, 24, Шапаренко, 45, Дуэлунд, 78 - Галенко, 52

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Сирота, Кендзера (Забарный, 65), Тымчик, Караваев (Вивчаренко, 79), Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), Цитаишвили (Булеца, 74), Де Пена (Дуэлунд, 46), Супряга (Соль, 65).

"Динамо" в межсезонье: последние события

Команду к новому сезону готовит тренерский штаб Мирчи Луческу - румынский специалист заменил на посту главного тренера Алексея Михайличенко.

Для "Динамо" встреча с "Полесьем" была уже третьим поединком во время паузы. Ранее киевляне разгромили "Верес" (3:0) и уступили "Десне" (1:2).

Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал две главные задачи, которые стоят перед Мирчей Луческу.

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Автор: Данил Слесь