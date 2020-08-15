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Динамо одержало разгромную победу в контрольном матче

19:17, 15 августа 2020
Футбол
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Супряга стал автором дубля / фото facebook.com/fcdynamoua

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Команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 5:1.

Динамовцы забили четыре гола еще в первом тайме - дубль на свой счет записал Владислав Супряга, а еще по одному результативному удару - в активе Виталия Буяльского и Николая Шапаренко.

После перерыва "Полесье" сократило разрыв в счете, а Миккель Дуэлунд на 78-й минуте установил окончательный счет - 5:1.

"Динамо" - "Полесье" - 5:1

Голы: Супряга, 12, 37, Буяльский, 24, Шапаренко, 45, Дуэлунд, 78 - Галенко, 52

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Сирота, Кендзера (Забарный, 65), Тымчик, Караваев (Вивчаренко, 79), Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), Цитаишвили (Булеца, 74), Де Пена (Дуэлунд, 46), Супряга (Соль, 65).

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Автор: Данил Слесь

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