цей матеріал доступний українською

Футболисты Динамо, которые заразились коронавирусом, сдали повторные тесты

20:55, 19 августа 2020
Футбол
114 0
Русин пока все равно не может приступить к работе в общей группе / фото ФК Динамо

Читайте такжеДва футболиста Динамо заразились коронавирусом

Об этом сообщил официальный сайт киевлян.

Все результаты оказались отрицательными. Стоит отметить, что тесты со всеми сдали Назарий Русин и Роман Вантух - у этих игроков ранее в этом месяце был обнаружен коронавирус.

При этом для возобновления полноценной работы оба футболиста еще должны будут сдать контрольные тесты 21 августа. Если все будет нормально, то они вернутся в общую группу. 

Вантух и Русин точно не помогут "Динамо" в матче первого тура УПЛ против "Олимпика" 21 августа.

"Динамо" в межсезонье: последние события

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter