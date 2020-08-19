Футболисты Динамо, которые заразились коронавирусом, сдали повторные тесты

Команда, тренеры и персонал клуба прошли проверку на COVID-19.

Киевское "Динамо" провело тестирование на коронавирус всех игроков, тренеров и персонала клуба.

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Об этом сообщил официальный сайт киевлян.

Все результаты оказались отрицательными. Стоит отметить, что тесты со всеми сдали Назарий Русин и Роман Вантух - у этих игроков ранее в этом месяце был обнаружен коронавирус.

При этом для возобновления полноценной работы оба футболиста еще должны будут сдать контрольные тесты 21 августа. Если все будет нормально, то они вернутся в общую группу.

Вантух и Русин точно не помогут "Динамо" в матче первого тура УПЛ против "Олимпика" 21 августа.

"Динамо" в межсезонье: последние события

Команду к новому сезону готовит тренерский штаб Мирчи Луческу - румынский специалист заменил на посту главного тренера Алексея Михайличенко.

"Динамо" провело три товарищеских матча во время паузы. Киевляне разгромили "Верес" (3:0) и уступили "Десне" (1:2), а в прошлой игре забили пять голов "Полесью" (5:1).

Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал две главные задачи, которые стоят перед Мирчей Луческу.

В ближайшее время состав киевлян может усилить украинский форвард из чемпионата Турции.

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Автор: Данил Слесь