Футболисты Динамо, которые заразились коронавирусом, сдали повторные тесты
20:55, 19 августа 2020Футбол
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Команда, тренеры и персонал клуба прошли проверку на COVID-19.
Русин пока все равно не может приступить к работе в общей группе / фото ФК Динамо
Киевское "Динамо" провело тестирование на коронавирус всех игроков, тренеров и персонала клуба.
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Об этом сообщил официальный сайт киевлян.
Все результаты оказались отрицательными. Стоит отметить, что тесты со всеми сдали Назарий Русин и Роман Вантух - у этих игроков ранее в этом месяце был обнаружен коронавирус.
При этом для возобновления полноценной работы оба футболиста еще должны будут сдать контрольные тесты 21 августа. Если все будет нормально, то они вернутся в общую группу.
Вантух и Русин точно не помогут "Динамо" в матче первого тура УПЛ против "Олимпика" 21 августа.
"Динамо" в межсезонье: последние события
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- "Динамо" провело три товарищеских матча во время паузы. Киевляне разгромили "Верес" (3:0) и уступили "Десне" (1:2), а в прошлой игре забили пять голов "Полесью" (5:1).
- Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал две главные задачи, которые стоят перед Мирчей Луческу.
- В ближайшее время состав киевлян может усилить украинский форвард из чемпионата Турции.
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