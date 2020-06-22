Динамо - Колос: видео трансляция матча УПЛ

Киевляне продолжают борьбу за серебряные медали чемпионата.

В понедельник, 22 июня, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" на "Олимпийском" будет принимать "Колос".

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Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Динамовцы имеют 52 очка - столько же у "Зари", но луганчане свою игру в этом туре уже выиграли. Таким образом, подопечные Алексея Михайличенко обязаны побеждать, чтобы сохранить преимущество в борьбе за серебряные медали УПЛ.

В прошлом туре "Динамо" встречалось как раз с "Зарей" и добыло волевую победу со счетом 3:1. В той встрече травму получил капитан киевлян Сергей Сидорчук, который пропустит несколько матчей.

"Колос" в прошлом туре с боем уступил "Шахтеру" - 0:1. Команда Руслана Костышина замыкает первую шестерку, но при этом отстает от "Александрии" на целых 17 очков, поэтому про турнирную мотивацию речи не идет.

Команды в УПЛ провели между собой два матча - в обоих победу праздновало "Динамо".

УПЛ, 27 тур

Динамо - Колос

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

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