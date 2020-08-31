Cложная ситуация с коронавирусом в столице Украины может заставить УЕФА пойти на такой шаг.

Матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и нидерландским АЗ может быть перенесен из Киева на нейтральное поле.

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Об этом сообщает "Футбол NEWS".

По информации источника, сложная ситуация с коронавирусом в Киеве может привести к такому шагу. За последнюю неделю в столице Украины ежедневно фиксировалось не менее 200 новых случаев заражения.

УЕФА в ближайшее время рассмотрит эту ситуацию более подробно, после чего будет принято решение.

Матч "Динамо" - АЗ должен пройти на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах 15 или 16 сентября - график поединков УЕФА пока не утвердил.

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"Динамо" в случае поражения от АЗ отправится в групповой этап Лиги Европы. Если нидерландцы будут пройдены, то в плей-офф квалификации киевляне сыграют с победителем пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).

В Лиге чемпионов Украину помимо "Динамо" представит "Шахтер". "Горняки" стартуют сразу с группового этапа, который начнется 20 октября.

На групповом этапе Лиги Европы выступит "Заря". Первый матч луганский клуб проведет 22 октября.

"Колос" 17 сентября сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы с греческим "Арисом", а "Десна" 24 сентября стартует с третьего раунда квалификации ЛЕ.

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Автор: Данил Слесь