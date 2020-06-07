Динамо - Александрия: видео трансляция матча УПЛ

На "Олимпийском" встретятся претенденты на медали УПЛ.

В воскресенье, 7 июня, в 25-м туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" будет принимать "Александрию". Матч пройдет на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах.

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Начало поединка - в 17:00.

Для обеих команд эта игра имеет ключевое значение. "Динамо" нельзя терять очки, ведь идет борьба с "Зарей" и "Десной" за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Луганчане свою игру в этом туре уже выиграли, а клуб из Чернигова - проиграл. Таким образом, динамовцы могут в случае победы оторваться от "Десны" и вновь сравняться с "Зарей". "Александрия", в свою очередь, отстает от команды Алексея Михайличенко всего на три очка и также реально претендует на медали УПЛ.

В нынешнем сезоне команды провели между собой три матча. Во всех победу праздновало "Динамо" - два раза по 1:0 дома и 3:1 на выезде.

В первом туре после карантина киевляне уступили "Шахтеру" со счетом 1:3, а "Десна" на выезде победила "Колос" - 2:0.

УПЛ, 25-й тур

Динамо - Александрия

Онлайн видео трансляция матча

"2+2"

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" рассматривает кандидатуры двух тренеров на смену Михайличенко.

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