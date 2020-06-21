Десна - Заря: видео трансляция матча УПЛ

Конкуренты в борьбе за медали встретятся в 27-м туре Украинской Премьер-лиги

В рамках 27-го тура чемпионата Украины "Десна" будет принимать "Зарю". Матч пройдет 21 июня в Чернигове.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Заря"

Начало встречи - в 19.30.

"Десна" и "Заря" являются соседями по турнирной таблице УПЛ. Обе команды набрали по 49 очков и располагаются на третьей и четвертой строчках в таблице.

На первом этапе УПЛ "Десна" и "Заря" обменялись домашними победами: 2:1 в Запорожье и 1:0 в Чернигове.

На победу "Десны" и "Зари" в этом матче дается одинаковый коэффициент 2,65, а на ничью - 3,40.

Десна - Заря

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в рамках УПЛ "Ворскла" обыграла "Днепр-1".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram