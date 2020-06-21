Десна - Заря: видео трансляция матча УПЛ
11:26, 21 июня 2020Футбол
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Конкуренты в борьбе за медали встретятся в 27-м туре Украинской Премьер-лиги
Ранее Десна и Заря обменялись победами / фото ФК Заря
В рамках 27-го тура чемпионата Украины "Десна" будет принимать "Зарю". Матч пройдет 21 июня в Чернигове.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Заря"
Начало встречи - в 19.30.
"Десна" и "Заря" являются соседями по турнирной таблице УПЛ. Обе команды набрали по 49 очков и располагаются на третьей и четвертой строчках в таблице.
На первом этапе УПЛ "Десна" и "Заря" обменялись домашними победами: 2:1 в Запорожье и 1:0 в Чернигове.
На победу "Десны" и "Зари" в этом матче дается одинаковый коэффициент 2,65, а на ничью - 3,40.
Десна - Заря
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в рамках УПЛ "Ворскла" обыграла "Днепр-1".
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