Десна - Колос: видео трансляция матча УПЛ
В воскресенье, 5 июля, черниговская "Десна" будет принимать "Колос" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.
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Стартовый свисток прозвучит в 17.00.
Главной интригой концовки сезона в УПЛ остается борьба за серебро и бронзу чемпионата. "Десна" - один из участников этой гонки.
Черниговский клуб имеет 52 очка и занимает четвертую строчку, отставая от "Зари" на один пункт, а от "Динамо" - на три. Шансы все еще есть попасть даже в квалификацию Лиги чемпионов.
В прошлом туре подопечные Александра Рябоконя провели зрелищный матч с "Динамо" и на последних минутах добыли победу со счетом 3:2.
У "Колоса" уже нет вообще никаких турнирных задач. Команда идет шестой, отставая от "Александрии" на 14 очков. Тем не менее, в прошлом туре коллектив прервал серию поражений и обыграл именно александрийцев со счетом 2:1.
Команды в последний раз встречались в конце прошлого месяца. Тогда "Десна" праздновала победу на выезде со счетом 2:0.
УПЛ, 29-й тур
Десна - Колос
Онлайн видео трансляция матча
УНИАН ранее сообщал о том, что в центральном матче тура УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру".
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