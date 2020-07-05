Десна - Колос: видео трансляция матча УПЛ

Команды проведут матч в Чернигове.

В воскресенье, 5 июля, черниговская "Десна" будет принимать "Колос" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Десна - Колос.

Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

Главной интригой концовки сезона в УПЛ остается борьба за серебро и бронзу чемпионата. "Десна" - один из участников этой гонки.

Черниговский клуб имеет 52 очка и занимает четвертую строчку, отставая от "Зари" на один пункт, а от "Динамо" - на три. Шансы все еще есть попасть даже в квалификацию Лиги чемпионов.

В прошлом туре подопечные Александра Рябоконя провели зрелищный матч с "Динамо" и на последних минутах добыли победу со счетом 3:2.

У "Колоса" уже нет вообще никаких турнирных задач. Команда идет шестой, отставая от "Александрии" на 14 очков. Тем не менее, в прошлом туре коллектив прервал серию поражений и обыграл именно александрийцев со счетом 2:1.

Команды в последний раз встречались в конце прошлого месяца. Тогда "Десна" праздновала победу на выезде со счетом 2:0.

УПЛ, 29-й тур

Десна - Колос

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ранее сообщал о том, что в центральном матче тура УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram