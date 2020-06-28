Десна - Динамо: видео трансляция матча УПЛ
В заключительном матче 28-го тура чемпионата Украины "Десна" будет принимать "Динамо". Матч пройдет в Чернигове.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Динамо".
Начало встречи - в 19.30.
"Десна" и "Динамо" ведут борьбу за медали УПЛ. Клуб из Чернигова на данный момент набрал 49 очков и занимает четвертое место в таблице. У киевлян - 55 очков и вторая строчка.
На первом этапе УПЛ "Десна" и "Динамо" обменялись выездными победами: 2:1 в Киеве и 1:0 в Чернигове. Встреча команд на втором этапе в Киеве завершилась вничью - 1:1.
На победу "Десны" в этом матче букмекеры дают коэффициент 4,70, на ничью - 4,10, а на победу "Динамо" - 1,67.
Десна - Динамо
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
FootballHub
УНИАН также сообщал о том, что в 28-м туре УПЛ "Шахтер" и "Заря" сыграли вничью.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram