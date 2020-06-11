Лидера Зари заподозрили в преднамеренном нарушении правил во время матча УПЛ (видео)

Богдан Леднев мог специально получить желтую карточку.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит действия полузащитника луганской "Зари" Богдана Леднева на предмет умышленного фола.

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Об этом сообщает Sport Arena.

Футболист в поединке 25-го тура УПЛ с "Колосом" (1:0) попытался помешать сопернику исполнить штрафной, за что получил предупреждение. Карточка стала восьмой для Леднева в нынешнем сезоне, поэтому он получил дисквалификацию на одну игру и пропустит встречу 26-го тура с "Динамо".

Стоит отметить, что права на полузащитника принадлежат как раз киевлянам, а за луганский клуб он выступает на правах аренды.

При этом Леднев пропустил два предыдущих поединка текущего сезона с "Динамо" по договоренности между клубами, поэтому вряд ли планировалось его участие и в предстоящей игре.

Если КДК решит, что Леднев получил предупреждение специально, то он пропустит также поединок 27-го тура с "Десной".

Эпизод доступен в записи поединка "Заря" - "Колос" на YouTube-канале ТСН ПРОСПОРТ.

Как сообщал УНИАН, ранее главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Динамо".

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