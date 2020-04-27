На десяти разных полях: лондонский топ-клуб одним из первых в АПЛ возобновил тренировки (фото)

Игроки "Арсенала" приступили к индивидуальным тренировкам на базе клуба.

Футболисты лондонского "Арсенала" 27 апреля вернулись к тренировкам на клубной базе, несмотря на карантин.

Об этом сообщает BBC.

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Источник отмечает, что футболисты "Арсенала" на протяжении дня прибывали на тренировочную базу группами по пять человек. Они парковались на специально обозначенных местах, и из машин направлялись сразу на футбольное поле. Все помещения на базе клуба закрыты.

Футболисты тренировались по одному. Занятие включало в себя разминку, индивидуальные упражнения, а также бег с мячом.

Для тренировки было задействовано десять полей, чтобы футболисты не контактировали друг с другом. Каждый игрок перед занятием получил свой мяч.

Кроме "Арсенала" тренировки также возобновили игроки "Вест Хэма", за который выступает Андрей Ярмоленко, и "Брайтона".

В АПЛ надеются, что возобновить сезон удастся 8 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Германии футболистам запретят заниматься сексом из-за коронавируса.