"Имею боевой настрой": президент УАФ Павелко заразился коронавирусом
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о своем положительном тесте на коронавирус.
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Руководитель организации проинформировал об этом в Facebook.
"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.
Забегая вперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.
Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле.
УАФ, тем временем, продолжает соблюдение карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфекторами.
Имею боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление", - написал Павелко.
В последнее время коронавирус все активнее захватывает украинский футбол. Сразу два случая были обнаружены в первой команде киевского "Динамо" накануне.
Кроме того, также стало известно, что коронавирусом заразился один из ключевых футболистов луганской "Зари".
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