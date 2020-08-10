"Имею боевой настрой": президент УАФ Павелко заразился коронавирусом

Все, кто контактировал с руководителем украинского футбола, также пройдут проверку.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о своем положительном тесте на коронавирус.

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Руководитель организации проинформировал об этом в Facebook.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Забегая вперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.

Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле.

УАФ, тем временем, продолжает соблюдение карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфекторами.

Имею боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление", - написал Павелко.

В последнее время коронавирус все активнее захватывает украинский футбол. Сразу два случая были обнаружены в первой команде киевского "Динамо" накануне.

Кроме того, также стало известно, что коронавирусом заразился один из ключевых футболистов луганской "Зари".

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