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"Реальная и очень серьезная угроза": президент УАФ Павелко выздоровел от коронавируса

15:30, 22 августа 2020
Футбол
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Павелко успешно завершил лечение / фото УАФ

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Руководитель УАФ проинформировал об этом в Facebook.

"Друзья, спасибо всем, кто волновался и интересовался ходом моего лечения. Благодаря преданным своему делу медикам и вашей поддержке, я выздоровел. Уже два проведенных ПЦР-теста дали отрицательный результат.

На собственном опыте убедился в том, насколько огромная нагрузка сегодня ложится на наших врачей. Невероятно благодарен всем украинским медикам, которые продолжают бороться с COVID-19, спасая жизнь и здоровье наших граждан.

Всем нам надо помнить, что пандемия - это реальная и очень серьезная угроза. Берегите себя и своих близких, соблюдайте ограничения. Всем крепкого здоровья", - написал Павелко.

Коронавирус и украинский футбол: главное

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Автор: Данил Слесь

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