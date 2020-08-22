"Реальная и очень серьезная угроза": президент УАФ Павелко выздоровел от коронавируса

Руководитель украинского футбола поблагодарил врачей за их борьбу с пандемией.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о выздоровлении после заражения коронавирусом.

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Руководитель УАФ проинформировал об этом в Facebook.

"Друзья, спасибо всем, кто волновался и интересовался ходом моего лечения. Благодаря преданным своему делу медикам и вашей поддержке, я выздоровел. Уже два проведенных ПЦР-теста дали отрицательный результат.

На собственном опыте убедился в том, насколько огромная нагрузка сегодня ложится на наших врачей. Невероятно благодарен всем украинским медикам, которые продолжают бороться с COVID-19, спасая жизнь и здоровье наших граждан.

Всем нам надо помнить, что пандемия - это реальная и очень серьезная угроза. Берегите себя и своих близких, соблюдайте ограничения. Всем крепкого здоровья", - написал Павелко.

Коронавирус и украинский футбол: главное

О заражении Павелко стало известно 10 августа.

Сразу два случая были обнаружены в первой команде киевского "Динамо" в тот же период времени. Оба игрока уже выздоровели.

Кроме того, ранее коронавирусом заразился один из ключевых футболистов луганской "Зари", который также уже готовится приступить к тренировкам.

Матч первого тура нового сезона УПЛ был перенесен после того, как среди игроков одной из команд оказались зараженные COVID-19.

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Автор: Данил Слесь