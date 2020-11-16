Александр Сирота сдал положительный тест в расположении молодежной сборной Украины.

В молодежной сборной Украины зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Читайте такжеМатч со Швейцарией может не состояться: в сборной Украины подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Об этом сообщает УАФ.

Среди заболевших - защитник киевского "Динамо" Александр Сирота. Также коронавирус подтвердился у еще двух игроков - Богдана Милованова из хихонского "Спортинга" и Даниила Семилета, который представляет "Ворсклу".

В распоряжении главного тренера молодежной сборной Руслана Ротаня осталось 3 вратаря и 16 полевых игроков. Ранее в главную команду страны были переведены Георгий Судаков, Сергей Булеца и Александр Назаренко.

17 ноября молодежная сборная Украины проведет заключительный матч квалификации чемпионата Европы U-21 против Северной Ирландии.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь