В молодежной сборной Украины зафиксировано три случая заражения коронавирусом.
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Об этом сообщает УАФ.
Среди заболевших - защитник киевского "Динамо" Александр Сирота. Также коронавирус подтвердился у еще двух игроков - Богдана Милованова из хихонского "Спортинга" и Даниила Семилета, который представляет "Ворсклу".
В распоряжении главного тренера молодежной сборной Руслана Ротаня осталось 3 вратаря и 16 полевых игроков. Ранее в главную команду страны были переведены Георгий Судаков, Сергей Булеца и Александр Назаренко.
17 ноября молодежная сборная Украины проведет заключительный матч квалификации чемпионата Европы U-21 против Северной Ирландии.
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