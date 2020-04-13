"Даст какой-то результат": в Шахтере готовят план по возобновлению тренировок на базе
Донецкий "Шахтер" планирует выйти из карантина и возобновить тренировки команды на базе.
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Об этом сообщил член тренерского штаба "горняков" Дарио Срна в эфире программы "Великий футбол".
"Шахтер" готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле. У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат.
У нас изначально было несколько вариантов, как работать, мы их обсуждали с главным тренером и генеральным директором. Это лучшее решение в законных рамках. Сегодня введен карантин и мы должны быть примером для всех остальных и придерживаться закона", - заявил Срна.
Хорват также добавил, что команда Луиша Каштру сможет набрать оптимальную форму за несколько недель в таком режиме.
Напомним, чемпионат Украины по футболу, как и большинство европейских турниров, был остановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 13 апреля в стране зафиксировано 3102 случая заражения CODID-19, а также 93 смерти.
УНИАН ранее сообщал о том, что в "Динамо" опровергли полноценное возвращение команды к тренировкам.