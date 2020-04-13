Выход Динамо из карантина: в клубе опровергли полноценное возвращение команды к тренировкам

Футболисты продолжат поддерживать форму в прежнем режиме.

Киевское "Динамо" не намерено досрочно выходить из карантина и тренироваться под руководством тренеров по группам.

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Об этом сообщил один из тренеров киевлян Вадим Евтушенко в комментарии FootBoom.

По его словам, никаких изменений клуб пока не планирует. Футболисты продолжат самостоятельно поддерживать форму, сохраняя за собой право приезжать на клубную базу и работать там максимум по два человека в группе.

Кроме того, клуб не намерен использовать стадион "Динамо" в качестве дополнительной тренировочной базы, о чем ранее сообщил журналист Игорь Цыганык.

Напомним, карантин в Украине будет действовать как минимум до 24 апреля. По состоянию на 13 апреля в стране зафиксировано 3102 случая заражения CODID-19, а также 93 смерти.

Чемпионат Украины по футболу, как и большинство европейских турниров, был остановлен на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что клуб УПЛ провел тренировку с помощью видеосвязи.