Колумбийский футболист на карантине спасает корову после изнасилования наркоманами (фото)

Мигель Борха молится за выздоровление животного.

Бывший нападающий сборной Колумбии Мигель Борха, выступающий на родине за "Хуниор", пожаловался, что группа неизвестных людей изнасиловала его корову.

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Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сторис в Instagram футболиста.

"Неизвестные парни изнасиловали мою корову несколько дней назад. Они надругались над ней и оставили ее лежать на земле. Я молюсь за ее выздоровление и надеюсь, что виновные будут наказаны", - заявил Борха.

В подписи к видео было уточнение, что речь идет о группе молодых людей, которые употребляют наркотики и совершают преступления в районе, где живет футболист.

В настоящий момент 27-летний Борха находится на карантине из-за пандемии коронавируса и ухаживает за животным.

Стоит отметить, что Мигель Борха большую часть карьеры провел в Колумбии, а в Европе выступал за итальянский "Ливорно". За национальную сборную он провел 10 матчей и забил 3 гола.

УНИАН ранее сообщал о том, что легионер Динамо показал, как поддерживает форму на карантине.