Колумбийский футболист на карантине спасает корову после изнасилования наркоманами (фото)
Бывший нападающий сборной Колумбии Мигель Борха, выступающий на родине за "Хуниор", пожаловался, что группа неизвестных людей изнасиловала его корову.
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Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сторис в Instagram футболиста.
"Неизвестные парни изнасиловали мою корову несколько дней назад. Они надругались над ней и оставили ее лежать на земле. Я молюсь за ее выздоровление и надеюсь, что виновные будут наказаны", - заявил Борха.
В подписи к видео было уточнение, что речь идет о группе молодых людей, которые употребляют наркотики и совершают преступления в районе, где живет футболист.
В настоящий момент 27-летний Борха находится на карантине из-за пандемии коронавируса и ухаживает за животным.
Стоит отметить, что Мигель Борха большую часть карьеры провел в Колумбии, а в Европе выступал за итальянский "Ливорно". За национальную сборную он провел 10 матчей и забил 3 гола.
УНИАН ранее сообщал о том, что легионер Динамо показал, как поддерживает форму на карантине.