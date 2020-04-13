"Языки засуньте подальше": экс-футболист сборной Украины показал результат теста на коронавирус (фото)

Александр Алиев получил отрицательный результат.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев показал результат теста на коронавирус, который он сдал на прошлой неделе, почувствовав недомогание.

Тест подтвердил, что у экс-футболиста нет СOVID-19.

"Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождетесь!", - подписал Алиев скрин выписки из лаборатории в Instagram.

Ранее Алиев признался, что не верит в существование коронавируса, а также назвал "фейком" новости о смертях в Италии.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случая заражения СOVID-19, а также 93 смерти.

Как сообщал УНИАН, ранее Алиев объяснил, за что бил бывшую жену.