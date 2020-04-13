"Языки засуньте подальше": экс-футболист сборной Украины показал результат теста на коронавирус (фото)
11:45, 13 апреля 2020Футбол
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Александр Алиев получил отрицательный результат.
Алиев проверился, несмотря на то, что не верил в пандемию / фото: instagram.com/aliev_sasha88
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев показал результат теста на коронавирус, который он сдал на прошлой неделе, почувствовав недомогание.
Тест подтвердил, что у экс-футболиста нет СOVID-19.
"Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождетесь!", - подписал Алиев скрин выписки из лаборатории в Instagram.
Ранее Алиев признался, что не верит в существование коронавируса, а также назвал "фейком" новости о смертях в Италии.
Напомним, по состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случая заражения СOVID-19, а также 93 смерти.
Как сообщал УНИАН, ранее Алиев объяснил, за что бил бывшую жену.
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