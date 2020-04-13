Динамо решило досрочно выйти из карантина и возобновить тренировки - журналист

Команда будет постепенно набирать форму на клубной базе.

В киевском "Динамо" принято решение возобновить тренировки в условиях карантина.

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Об этом в Twitter сообщил журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, в понедельник, 13 апреля, игроки начнут тренировки группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе "Динамо".

Напомним, карантин в Украине будет действовать как минимум до 24 апреля. По состоянию на 13 апреля в стране зафиксировано 3102 случая заражения CODID-19, а также 93 смерти.

Чемпионат Украины по футболу, как и большинство европейских турниров, был остановлен на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что клуб УПЛ провел тренировку с помощью видеосвязи.