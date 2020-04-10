Украинский экс-футболист, который называл пандемию "фейком", сдал тест на коронавирус
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев решил сдать тест на коронавирус после того, как почувствовал недомогание.
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Об этом Алиев сообщил в сторис на своей странице в Instagram.
"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Самочувствие? Ну, такое. Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается - 36,9. Мне кажется, мы уже давно все переболели этой болезнью", - заявил бывший футболист.
Ранее Алиев признался, что не верит в существование коронавируса, а также назвал "фейком" новости о смертях в Италии.
Напомним, по состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировано более 2200 случаев заражения СOVID-19, а также 69 смертей.
Как ранее сообщал УНИАН, Алиев объяснил, за что бил бывшую жену.