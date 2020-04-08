Звездные украинские футболисты снялись в клипе в поддержку мытья рук (видео)

В ролике также присутствуют жены некоторых спортсменов.

Известные украинские футболисты приняли участие в видео, которое посвящено важности гигиены во время пандемии коронавируса.

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Спортсмены и их жены под музыкальное сопровождение передают друг другу жидкое мыло и наносят его на руки.

В клипе приняли участие Артем Милевский и Александр Нойок из "Динамо-Брест", Николай Морозюк и Артем Кравец, выступающие в чемпионате Турции, футболисты киевского "Динамо" Виталий Буяльский и Николай Шапаренко, Максим Коваль из саудовского "Аль-Фатеха", а "бонусом" стал единственный легионер - динамовец Беньямин Вербич.

Видео опубликовала на своей странице в Instagram супруга Николая Морозюка Ирина.

Напомним, практически весь мировой футбол был остановлен из-за пандемии COVID-19, а игроки были отправлены на карантин. В Украине зафиксировано уже более 1600 случаев заражения коронавирусом.

УНИАН ранее сообщал о том, что супруга Морозюка переболела коронавирусом.