"Была большая паника": супруга украинского футболиста переболела коронавирусом

Ирина Морозюк подтвердила диагноз с помощью теста.

Украинский футболист турецкого "Ризеспора" Николай Морозюк сообщил о том, что его жена Ирина переболела коронавирусом.

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Экс-игрок "Динамо" рассказал о том, как все происходило, в эфире программы "Великий футбол".

"Моя жена перенесла коронавирус. Это было где-то 2,5 недели назад. Она заметила у себя симптомы, которых никогда не было раньше. Почувствовав небольшое жжение внутри, она сдала анализы. Ей сказали - все чисто, будь спокойна. После приезда домой у нее началась температура. Ирина вызвала врача на дом, а она ей сказала, что это может быть коронавирус. Была большая паника.

Позже она выяснила, что посещала один салон, а через пару дней девушка, которая была в том же салоне, заболела и тяжело переносила болезнь. Но Ирина, слава богу, перенесла ее в обычной форме. Чуть позже она сдала тест, и это подтвердилось", - сказал Морозюк.

Также футболист признался, что теперь более глубоко понимает эту проблему:

"Получив информацию от врача, непосредственно когда моя жена заболела, я узнал, что есть зона риска людей: пожилые или те, у кого есть проблемы со здоровьем. Они переносят этот вирус сложно. А если у вас нет никаких проблем, вы можете перенести коронавирус вообще без осложнений, словно обычную простуду. Ирина перенесла его достаточно легко. Да, была температура, и болело горло, но все нормально".

Напомним, в Украине продолжается карантин из-за пандемии COVID-19. По состоянию на 7 апреля в стране зафиксировано уже более 1400 случаев заражения коронавирусом, а также 45 смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что в украинском футболе произошла первая смерть от коронавируса.