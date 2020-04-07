В украинском футболе произошла первая смерть от коронавируса

От осложнений скончался бывший президент одного из футбольных клубов страны.

В понедельник, 6 апреля, от коронавируса умер бывший президент "Буковины" - 72-летний Василий Федорюк.

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Об этом в Facebook сообщил экс-глава Профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота.

"Вчера от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни", - написал Сирота.

Федорюк занимал пост президента "Буковины" в 1993-1998 и 2007-2010 годах. Под его руководством клуб в последний раз участвовал в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Напомним, в Украине продолжается карантин из-за пандемии COVID-19. По состоянию на 7 апреля в стране зафиксировано уже более 1400 случаев заражения коронавирусом, а также 45 смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что врач французского футбольного клуба заразился коронавирусом и совершил самоубийство.