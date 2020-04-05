"Не знаю, чем думают": тренер Динамо Михайличенко раскритиковал УАФ и УПЛ за неопределенность по завершению сезона

Наставник киевлян считает, что последний тур перед паузой был лишним.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко оценил перспективы текущего сезона УПЛ, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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Специалиста цитирует пресс-служба клуба.

"Откровенно говоря, я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ. Было очевидно, что чемпионат надо остановить или после двух кругов, или потом придется доигрывать полностью, а не утверждать его итоги после 23-х туров. Сейчас будут разговоры, мол, я ищу себе оправдание. Ничего подобного!

Есть же логика: если мы начали вторую часть чемпионата, то его уже надо доиграть. На мой взгляд, все пункты регламента - личные встречи, разница мячей и т.д. - должны вступать в силу после того, как сыграны все матчи. Учитывая все обстоятельства, логично было вообще остановиться после двух кругов, когда все команды были в равных условиях, когда были сыграны все матчи друг с другом. И потом принимать решение, что делать дальше", - заявил Михайличенко.

Тренер также отметил, что постоянно находится на связи с командой:

"Прежде всего, это ежедневное телефонное общение. Мы регулярно созваниваемся с игроками, узнаем их новости, планы, настроение. Я бы не назвал это контролем. Думаю, что все прекрасно понимают - проконтролировать в данной ситуации их отношение к делу просто невозможно.

У нас все строится на нормальных, человеческих, доверительных отношениях. Эти люди дороги мне - их здоровье, настроение, ситуация с родными меня всегда интересуют. На данном этапе между нами нет взаимоотношений "игроки-тренер", тут можно говорить о более близком человеческом общении".

В 23-м туре УПЛ, который стал последним перед паузой на карантин, киевляне сыграли вничью с "Десной" (1:1), а "Заря" обыграла "Шахтер" (1:0), благодаря чему луганчане обошли столичную команду.

УНИАН ранее сообщал о том, что президент "Динамо" Суркис обвинил УАФ в бездеятельности в период пандемии коронавируса.