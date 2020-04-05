Динамо значительно продлило карантин для команды

До конца месяца клуб решил оставить футболистов дома.

Киевское "Динамо" приняло решение об очередном продлении карантина, чтобы не возобновлять тренировки в условиях пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Изначально датой окончания карантина считалось 23 марта, после чего клуб несколько раз отодвигал этот момент на неделю. Теперь было принято решение держать футболистов по домам до 24 апреля.

Отмечается, что футболисты ранее получили индивидуальные рекомендации и продолжат поддерживать физическую форму в домашних условиях.

Напомним, в Киеве введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. В столице значительно ограничено движение общественного транспорта, закрыто большинство магазинов, а также запрещено гулять на детских и спортивных площадках.

В Украине зафиксировано уже более 1200 случаев заражения коронавирусом, а также 32 смерти.

УНИАН ранее сообщал о том, что президент "Динамо" Суркис обвинил УАФ в бездеятельности в период пандемии коронавируса.