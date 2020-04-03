"Спрятались и боятся": президент Динамо Суркис обвинил УАФ в бездеятельности в период пандемии коронавируса

Руководитель киевского клуба не видит поддержки и инструкций от организации.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал работу Украинской ассоциации футбола (УАФ) в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

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Руководителя клуба цитирует Football Hub.

"Президент УАФ говорит, что он на контакте с клубами, а с какими? Со мной никто не был в контакте. Я разговариваю с главным тренером, с врачами клуба, говорю с капитаном Сидорчуком, с Цыганковым. Я очень благодарен работникам базы "Динамо", которые следят за базой, дезинфицируют там все, готовят зал для игроков, которые по одному приезжают и тренируются.

Когда будет разрешено тренировать по 3-4 футболиста, то мы все равно должны согласовать с УАФ. Но впечатление, что нашей федерации не существует. Они спрятались и боятся, что заразятся", - заявил Суркис.

По мнению президента, организация должна переживать о судьбе клубов УПЛ, в которых выступают игроки сборных разных возрастов:

"Возможно, есть клубы у нас, нуждающееся в помощи. В Польше выделили помощь. Мне она не надо, но наша УАФ должна думать о клубах, спросить, кому нужна помощь.

Мы должны вести диалог с ними, а от них ничего не слышно. Надо, чтобы федерация думала о клубах, а не использовала нас, как про***туток. Дайте футболистов, они будут играть, а мы себе медальки будем вешать. А потом скажем, что мы им премию дали - 10% из того, что выделяет УЕФА".

Напомним, чемпионат Украины по футболу был остановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В стране введен карантин.

УНИАН ранее сообщал о том, что названы лучшие футболист и тренер УПЛ по итогам марта.