Легенда Шахтера Срна испытал на себе тест на коронавирус (видео)

Тренер "горняков" проверил себя на наличие инфекции.

Легендарный экс-футболист донецкого "Шахтера", а ныне член тренерского штаба команды Дарио Срна прошел проверку на коронавирус.

Хорват прошел быстрый тест, который показал результат уже через 15 минут.

Срна сдал кровь из вены, а проверка показала, что в его организме нет COVID-19.

Видео на своей странице в Facebook опубликовала Наталья Емченко.

Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировано уже более 900 случаев заражения коронавирусом, а также 23 смерти.

Футбольный чемпионат Украины был остановлен на неопределенный срок, а все клубы ушли на карантин.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Шахтера" Каштру рассказал о трудностях карантина.