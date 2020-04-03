цей матеріал доступний українською

Легенда Шахтера Срна испытал на себе тест на коронавирус (видео)

18:15, 03 апреля 2020
Футбол
159 0
Срна подтвердил отсутствие у себя коронавируса / фото: ФК Шахтер

Хорват прошел быстрый тест, который показал результат уже через 15 минут. 

Срна сдал кровь из вены, а проверка показала, что в его организме нет COVID-19.

Видео на своей странице в Facebook опубликовала Наталья Емченко.

Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировано уже более 900 случаев заражения коронавирусом, а также 23 смерти.

Футбольный чемпионат Украины был остановлен на неопределенный срок, а все клубы ушли на карантин.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Шахтера" Каштру рассказал о трудностях карантина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter