Легенда Шахтера Срна испытал на себе тест на коронавирус (видео)
18:15, 03 апреля 2020Футбол
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Тренер "горняков" проверил себя на наличие инфекции.
Срна подтвердил отсутствие у себя коронавируса / фото: ФК Шахтер
Легендарный экс-футболист донецкого "Шахтера", а ныне член тренерского штаба команды Дарио Срна прошел проверку на коронавирус.
Хорват прошел быстрый тест, который показал результат уже через 15 минут.
Срна сдал кровь из вены, а проверка показала, что в его организме нет COVID-19.
Видео на своей странице в Facebook опубликовала Наталья Емченко.
Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировано уже более 900 случаев заражения коронавирусом, а также 23 смерти.
Футбольный чемпионат Украины был остановлен на неопределенный срок, а все клубы ушли на карантин.
УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Шахтера" Каштру рассказал о трудностях карантина.
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