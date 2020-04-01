11 друзей Чигринского: УАФ показала, как сборная Украины будет выглядеть после карантина
Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила, как будет выглядеть сборная Украины после окончания карантина.
Читайте также"Домработник Валя": футболист сборной Украины перевоплотился в уборщицу с эффектными формами (фото)
На своей странице в Instagram организация опубликовала фото команды Андрея Шевченко - у футболистов "отросли" бороды и длинные волосы. Стоит отметить, что в условиях пандемии коронавируса закрыты все парикмахерские салоны.
Таким образом УАФ поздравила болельщиков с Днем смеха.
Многие подписчики отметили, что игроки сборной в таких образах похожи на экс-футболиста национальной команды Дмитрия Чигринского.
Стоит отметить, что шутка от УАФ является не совсем оригинальной. Ранее в подобном стиле болельщиков повеселил полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, который дорисовал партнерам по команде свою густую шевелюру.
Напомним, практически весь европейский футбол остановлен из-за пандемии COVID-19. Матчи продолжаются только в Беларуси.
УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА официально отменил все матчи национальных сборных в июне.