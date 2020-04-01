цей матеріал доступний українською

11 друзей Чигринского: УАФ показала, как сборная Украины будет выглядеть после карантина

20:19, 01 апреля 2020
Футбол
239 0
Сборная Украины не будет проводить матчи до окончания пандемии / фото: УАФ

Читайте также"Домработник Валя": футболист сборной Украины перевоплотился в уборщицу с эффектными формами (фото)

На своей странице в Instagram организация опубликовала фото команды Андрея Шевченко - у футболистов "отросли" бороды и длинные волосы. Стоит отметить, что в условиях пандемии коронавируса закрыты все парикмахерские салоны.

Таким образом УАФ поздравила болельщиков с Днем смеха. 

Многие подписчики отметили, что игроки сборной в таких образах похожи на экс-футболиста национальной команды Дмитрия Чигринского.

Дмитрий Чигринский / фото: twitter.com/aek_fc_official

Стоит отметить, что шутка от УАФ является не совсем оригинальной. Ранее в подобном стиле болельщиков повеселил полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, который дорисовал партнерам по команде свою густую шевелюру.

Напомним, практически весь европейский футбол остановлен из-за пандемии COVID-19. Матчи продолжаются только в Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА официально отменил все матчи национальных сборных в июне.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter