11 друзей Чигринского: УАФ показала, как сборная Украины будет выглядеть после карантина

Футболисты продолжают находиться на изоляции дома из-за пандемии коронавируса.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила, как будет выглядеть сборная Украины после окончания карантина.

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На своей странице в Instagram организация опубликовала фото команды Андрея Шевченко - у футболистов "отросли" бороды и длинные волосы. Стоит отметить, что в условиях пандемии коронавируса закрыты все парикмахерские салоны.

Таким образом УАФ поздравила болельщиков с Днем смеха.

Многие подписчики отметили, что игроки сборной в таких образах похожи на экс-футболиста национальной команды Дмитрия Чигринского.

Стоит отметить, что шутка от УАФ является не совсем оригинальной. Ранее в подобном стиле болельщиков повеселил полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, который дорисовал партнерам по команде свою густую шевелюру.

Напомним, практически весь европейский футбол остановлен из-за пандемии COVID-19. Матчи продолжаются только в Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА официально отменил все матчи национальных сборных в июне.