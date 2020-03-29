Динамо объявило о продлении карантина для всей команды

Киевский клуб уже в третий раз продлевает карантин.

Карантин в киевском "Динамо" продлен еще на неделю - до 5 апреля.

Как сообщает официальный сайт клуба, игроки команды уже получили соответствующее уведомление.

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"В связи с решениями правительства Украины пролонгировать чрезвычайную ситуацию из-за пандемии COVID-19, руководство клуба обратилось к футболистам с призывом продолжить соблюдать правила карантина", - говорится в сообщении клуба.

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по предоставленному плану.

Напомним, Украинская Премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Динамо" назвал третье место команды в УПЛ "случайностью".