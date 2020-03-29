Динамо объявило о продлении карантина для всей команды
10:49, 29 марта 2020Футбол
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Киевский клуб уже в третий раз продлевает карантин.
Динамо находится на карантине / фото: ФК Динамо Киев
Карантин в киевском "Динамо" продлен еще на неделю - до 5 апреля.
Как сообщает официальный сайт клуба, игроки команды уже получили соответствующее уведомление.
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"В связи с решениями правительства Украины пролонгировать чрезвычайную ситуацию из-за пандемии COVID-19, руководство клуба обратилось к футболистам с призывом продолжить соблюдать правила карантина", - говорится в сообщении клуба.
Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по предоставленному плану.
Напомним, Украинская Премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Динамо" назвал третье место команды в УПЛ "случайностью".
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