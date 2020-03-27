"Поездка в супермаркет сложнее матча": тренер Шахтера Каштру рассказал о трудностях карантина

Наставник "горняков" признался, что ему сложно без футбола.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о том, как проводит карантин из-за пандемии коронавируса.

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Португальского специалиста цитирует Tribuna Expresso.

"Сейчас не испытываю счастья, потому что многие страдают от вируса, захватившего мир. Он опустошает жизни, разрушает семьи и экономику. Впереди очередной бессмысленный день. Я стараюсь дисциплинировать себя, но мне не хватает матчей, тренировок, изучения соперников, отчетов, планирования, волнения перед играми, стресса, радости побед и горечи поражений.

Не знаю, когда все вернется в привычный режим. Еще десять дней назад я думал об ответном поединке плей-офф Лиги Европы и матче с "Динамо", а теперь забочусь о маске, дезинфекции, чистых руках и рассуждаю о рискованной поездке в супермаркет, которая будет сложнее, чем матч против "Манчестер Сити" или "Аталанты", - сказал Каштру.

Тренер признался, что не знает, как занять себя во время карантина:

"Мне советуют смотреть фильмы, рисовать, писать, читать книги, но я не хочу этого. Эти занятия помогают мне расслабиться в процессе работы, но сейчас они не принесут радости. Я хочу снова тренировать, играть и видеть, как все, кто заболел, выздоравливали и возвращались в свои семьи".

Чемпионат Украины по футболу, как и другие спортивные турниры, остановлен из-за пандемии коронавируса и национального карантина

УНИАН ранее сообщал о том, что в УПЛ рассматривают два сценария досрочного окончания сезона.