Роналду построит два отделения для больницы в рамках борьбы с коронавирусом
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду займется благотворительностью, чтобы помочь соотечественникам победить коронавирус.
Читайте такжеБывший президент "Реала" умер от коронавируса
Об этом сообщает ESPN.
Футболист и его агент Жорже Мендеш профинансируют строительство трех отделений интенсивной терапии в двух португальских госпиталях - в Лиссабоне и Порту.
В больнице Лиссабона подтвердили данную информацию, отметив, что в отделениях будет все необходимое оборудование для спасения больных коронавирусом. Они будут названы в честь Мендеша и Роналду.
Стоит отметить, что в Португалии зафиксировано уже более 2300 случаев заражения коронавирусом, а 30 человек погибло.
Чемпионат Италии ранее был остановлен из-за пандемии коронавируса, а "Ювентус" ушел на карантин.
УНИАН ранее сообщал о том, что у знаменитого футбольного тренера диагностировали коронавирус.