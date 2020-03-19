Вратарь на унитазе: Пятов с известным телеведущим оригинально обыграл челлендж с туалетной бумагой (видео)

Андрей Пятов, как и остальные спортсмены, находится на карантине.

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов необычным способом принял участие в челлендже "Оставайся дома" (#StayAtHomeChallenge), который посвящен борьбе с пандемией коронавируса.

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Футболист разыграл сценку с ведущим программы "Орел и Решка" Андреем Бедняковым. Последний набивал рулон туалетной бумаги, во время чего открылась дверь в туалет, откуда выглянул голкипер и забрал бумагу себе.

Бедняков опубликовал ролик на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что телеведущий передал эстафету другим звездам украинского футбола - Руслану Малиновскому, Андрею Ярмоленко, Марлосу и Анатолию Тимощуку.

Чемпионат Украины, как и другие европейские турниры, ушел на карантин из-за коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что игроки "Динамо" записали обращение к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.