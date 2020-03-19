Игроки Динамо записали обращение к болельщикам в связи с пандемией коронавируса (видео)

Футболисты призвали фанатов быть ответственными и сохранять спокойствие.

Футболисты киевского "Динамо" обратились к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

Видео было опубликовано на YouTube-канале "Динамо".

К фанатам обратились Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский.

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"Человеческая жизнь - это главная ценность. Мы, футболисты, "Динамо" призываем вас быть ответственными - максимально ограничьте социальные контакты, сохраняйте спокойствие. То, как быстро мы преодолеем это непростое время - зависит от каждого из нас. И тогда футбол скоро вернется к нам всем", - сказал Сидорчук.

"Призываем вас беречь свое здоровье, заботиться о себе, мыть руки и придерживаться всех рекомендаций, которые дает президент Украины. Мы должны оставаться дома и быть ответственными за свои поступки. Вместе мы подолаем этот кризис, потому что украинцы, киевляне - сильные люди", - подчеркнул Соль.

"Думайте про людей в возрасте, про людей со слабым здоровьем - этот вирус очень опасен для них. Даже если этот вирус не угрожает вам, вы можете передать его кому-то. Давайте уважать правила, оставаться дома, мыть руки, соблюдать гигиену, это очень важно", - отметил Дуэлунд.

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