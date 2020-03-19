Экс-футболист сборной Украины назвал коронавирус "фейком"

Александр Алиев не верит, что в Италии от коронавируса умерло много людей.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился своим мнением о коронавирусе.

Об этом Алиев сказал в Instagram-stories.

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"Что скажете по этому коронавирусу? Прошелся я сегодня чуть-чуть по Оболони - машин, конечно, уйма. В метро спускался - все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Честно, я в это не верю. А вы как думаете? Прогулялся по улице - народу уйма, людей много, детишек очень много, погода хорошая. Так что, думаю, все это фейки. Кому нужен этот коронавирус и кто это все запустил?", - сказал Алиев.

"Слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк", - добавил экс-футболист.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Александр Усик дал совет в борьбе с вирусом.