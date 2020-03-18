Все - по домам: Динамо приостановило тренировочный процесс команды
13:51, 18 марта 2020Футбол
68 0
Футболисты должны придерживаться рекомендаций по осуществлению карантина.
Футболисты Динамо временно не тренируются / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" временно остановило тренировочный процесс команды.
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Читайте также"Не дам уничтожать команду": Суркис раскритиковал судейство в матчах Динамо (видео)
Тренировочный процесс приостановлен до 12.00 22 марта. Затем этот срок будет пересмотрен или продлен.
"Всем игрокам предписано выполнять рекомендации по осуществлению карантина, а при любых признаках нарушения здоровья - немедленно сообщать клубным докторам", - говорится в сообщении "Динамо".
В Instagram "Динамо" в шутливой форме сообщило о графике команды на ближайшую неделю, а также призвало всех оставаться дома.
Как сообщал УНИАН, Украинская Премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter