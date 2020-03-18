Все - по домам: Динамо приостановило тренировочный процесс команды

Футболисты должны придерживаться рекомендаций по осуществлению карантина.

Киевское "Динамо" временно остановило тренировочный процесс команды.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Тренировочный процесс приостановлен до 12.00 22 марта. Затем этот срок будет пересмотрен или продлен.

"Всем игрокам предписано выполнять рекомендации по осуществлению карантина, а при любых признаках нарушения здоровья - немедленно сообщать клубным докторам", - говорится в сообщении "Динамо".

В Instagram "Динамо" в шутливой форме сообщило о графике команды на ближайшую неделю, а также призвало всех оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, Украинская Премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок.