УПЛ приостановлена на неопределенный срок

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от распространения коронавируса.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил об остановке чемпионата Украины на всех уровнях. Решение касается и украинской Премьер-лиги.

Читайте такжеМатчи сборной Украины с Францией и Польшей перенесены на лето

Руководителя украинского футбола цитирует Football Hub.

"Мы сегодня приняли решение остановить все соревнования на районном, областном, национальном уровнях до следующего решения, которое будет принято после рекомендаций Министерства здравоохранения и Кабинета министров Украины.

Если подсчитать, то гипотетически, последней возможной датой возобновления УПЛ может быть 15 мая. Более подробную картину поймем после того, как УЕФА направит соответствующие рекомендации: когда проводить матчи сборных, еврокубки.

Почти все страны приняли решение приостановить чемпионаты бессрочно. До 30 июня все страны должны подвести итоги своих чемпионатов", - отметил Павелко.

Таким образом, вероятность досрочного завершения сезона остается, если ситуация с коронавирусом не улучшится. В настоящий момент практически все европейские турниры ушли на карантин.

В Украине карантин будет длиться до 3 апреля, однако он может быть продлен.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.