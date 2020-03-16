В Испании от коронавируса умер 21-летний футболист

Спортсмен находился в группе риска из-за сопутствующей патологии.

Игрок испанского любительского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер от китайского коронавируса.

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Об этом сообщило издание Marca.

Футболисту был всего 21 год. Он играл на любительском уровне, а также работал в детской академии тренером. Гарсия находился в группе риска, так как имел в анамнезе онкологическое заболевание.

Несколько дней назад тест показал наличие в организме футболиста инфекции COVID-19. Вечером в воскресенье он скончался, несмотря на то, что за несколько часов до смерти общался с близкими и чувствовал себя хорошо под наблюдением врачей.

Соболезнования близким и команде Гарсии уже выразила "Малага" - главный клуб города, выступающий в Сегунде.

УНИАН ранее сообщал о том, что коронавирусом заразились главный тренер лондонского "Арсенал" и футболист "Челси".