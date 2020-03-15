"Финал четырех" в Турции: стал известен возможный формат завершения сезона в Лиги чемпионов и Лиге Европы

УЕФА предстоит принять окончательное решение во вторник.

Стал известен один из сценариев, по которому УЕФА может провести остаток плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Об этом сообщает испанское издание AS.

Организация рассмотрит проект, согласно которому четыре команды, которые дойдут до полуфинала, выступят в "Финале четырех", который будет состоять из двух полуфиналов и финального поединка. Таким образом, на стадии 1/2 финала не будет ответных матчей.

Все три матча должны будут пройти в турецком Стамбуле, где изначально планировалось провести только финал Лиги чемпионов. Аналогично могут поступить и с Лигой Европы, но решающие поединки пройдут в польском Гданьске.

Чтобы такой сценарий состоялся, УЕФА необходимо поддержать его голосованием на съезде, который пройдет во вторник, 17 марта.

Напомним, в настоящий момент матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы остановлены из-за коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" стартовал с победы в 1/8 финала Лиги Европы.