Динамо - Десна: видео трансляция матча УПЛ
В воскресенье, 15 марта, в 23-м туре украинской Премьер-лиги сыграют киевское "Динамо" и черниговская "Десна". Встреча команд состоится на столичном НСК "Олимпийский".
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Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Десна.
Начало поединка - в 17.00.
Матч пройдет без болельщиков - такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в Европе.
Обе команды накануне проводили поединки в четвертьфинале Кубка Украины. Киевляне только в овертайме сумели победить "Александрию" - 1:0. "Десна", в свою очередь, довольно неожиданно вылетела от "Ворсклы" - 0:1.
В турнирной таблице УПЛ команда Алексея Михайличенко идет второй и отстает от "Шахтера" на 14 очков. "Десна" - четвертая, имея 42 пункта в активе.
В последнем туре первого этапа турнира киевляне обыграли "Александрию" на выезде со счетом 3:1, а подопечные Александра Рябоконя победили "Зарю" - 1:0.
УПЛ, 23-й тур
Динамо - Десна
Онлайн видео трансляция матча
2+2