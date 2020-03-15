Динамо - Десна: видео трансляция матча УПЛ

Киевляне сыграют против одного из конкурентов в борьбе за медали чемпионата Украины.

В воскресенье, 15 марта, в 23-м туре украинской Премьер-лиги сыграют киевское "Динамо" и черниговская "Десна". Встреча команд состоится на столичном НСК "Олимпийский".

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Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Десна.

Начало поединка - в 17.00.

Матч пройдет без болельщиков - такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в Европе.

Обе команды накануне проводили поединки в четвертьфинале Кубка Украины. Киевляне только в овертайме сумели победить "Александрию" - 1:0. "Десна", в свою очередь, довольно неожиданно вылетела от "Ворсклы" - 0:1.

В турнирной таблице УПЛ команда Алексея Михайличенко идет второй и отстает от "Шахтера" на 14 очков. "Десна" - четвертая, имея 42 пункта в активе.

В последнем туре первого этапа турнира киевляне обыграли "Александрию" на выезде со счетом 3:1, а подопечные Александра Рябоконя победили "Зарю" - 1:0.

УПЛ, 23-й тур

Динамо - Десна

Онлайн видео трансляция матча

2+2