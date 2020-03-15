Заря - Шахтер: видео трансляция матча УПЛ

Центральный матч тура пройдет в Запорожье.

В воскресенье, 15 марта, луганская "Заря" будет принимать в Запорожье донецкий "Шахтер" в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Читайте такжеУПЛ: Александрия и Днепр-1 одержали домашние победы

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Заря - Шахтер.

Начало поединка - в 14.00.

Матч пройдет без болельщиков - такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в Европе.

"Заря" после 22 туров идет на третьей позиции в турнирной таблице и ведет борьбу с "Динамо" за серебро чемпионата. Отставание от киевлян составляет всего два пункта.

Луганчане начали год с трех подряд побед, но в прошлом туре уступили "Десне" на выезде - 0:1.

"Шахтер" находится в хорошем настроении - недавно удалось обыграть в Германии "Вольфсбург" (2:1) в 1/8 финала Лиги Европы. В Премьер-лиге у "горняков" вообще все прекрасно - 14 очков отрыва от "Динамо" позволяют уже сейчас думать о будущем чемпионстве. В прошлом туре дончане с большим трудом обыграли "Колос" - 4:3.

УПЛ, 23-й тур

Заря - Шахтер

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ТВ