Днепр-1 - Мариуполь: видео трансляция матча УПЛ
11:22, 14 марта 2020Футбол
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"Днепр-1" стартует на втором этапе чемпионата домашним матчем.
Днепр-1 и Мариуполь встречались 8 марта / фото: СК Днепр-1
В рамках 23-го тура чемпионата Украины в Днепре пройдет матч между "Днепром-1" и "Мариуполем".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Мариуполь.
Начало - в 17.00.
Встреча пройдет при пустых трибунах в связи с карантином в Украине.
"Днепр-1" и "Мариуполь" завершили первый этап чемпионата в нижней шестерке. Интересно, что в 22-м туре именно днепряне не пустили мариупольцев в топ-6, обыграв их со счетом 3:0. Тот матч "Мариуполь" завершал ввосьмером.
У обеих команд на данный момент по 25 очков, "Днепр-1" идет седьмым, а "Мариуполь" - восьмым.
УПЛ, 23-й тур
Днепр-1 - Мариуполь
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 23-го тура УПЛ.
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