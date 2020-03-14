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Днепр-1 - Мариуполь: видео трансляция матча УПЛ

11:22, 14 марта 2020
Футбол
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Днепр-1 и Мариуполь встречались 8 марта / фото: СК Днепр-1

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Мариуполь.

Начало - в 17.00.

Встреча пройдет при пустых трибунах в связи с карантином в Украине.

"Днепр-1" и "Мариуполь" завершили первый этап чемпионата в нижней шестерке. Интересно, что в 22-м туре именно днепряне не пустили мариупольцев в топ-6, обыграв их со счетом 3:0. Тот матч "Мариуполь" завершал ввосьмером.

У обеих команд на данный момент по 25 очков, "Днепр-1" идет седьмым, а "Мариуполь" - восьмым.

УПЛ, 23-й тур

Днепр-1 - Мариуполь

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 23-го тура УПЛ.

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