Днепр-1 - Мариуполь: видео трансляция матча УПЛ

"Днепр-1" стартует на втором этапе чемпионата домашним матчем.

В рамках 23-го тура чемпионата Украины в Днепре пройдет матч между "Днепром-1" и "Мариуполем".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Мариуполь.

Начало - в 17.00.

Встреча пройдет при пустых трибунах в связи с карантином в Украине.

"Днепр-1" и "Мариуполь" завершили первый этап чемпионата в нижней шестерке. Интересно, что в 22-м туре именно днепряне не пустили мариупольцев в топ-6, обыграв их со счетом 3:0. Тот матч "Мариуполь" завершал ввосьмером.

У обеих команд на данный момент по 25 очков, "Днепр-1" идет седьмым, а "Мариуполь" - восьмым.

УПЛ, 23-й тур

Днепр-1 - Мариуполь

Видеотрансляция матча

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