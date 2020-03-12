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Десна - Ворскла: видео трансляция матча Кубка Украины

15:40, 12 марта 2020
Футбол
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Десна проведет домашний матч при пустых трибунах / фото: ФК Десна

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Десна - "Ворскла".

Начало встречи - в 19.00.

Матч пройдет при пустых трибунах в связи с введением карантина в Украине.

В текущем сезоне "Десна" и "Ворскла" встречались дважды в рамках УПЛ. Обе встречи завершились победами клуба из Чернигова - 2:0 и 1:0.

На предыдущей стадии Кубка "Десна" обыграла "Николаев" (4:2), а "Ворскла" прошла "Колос" (1:0).

Кубок Украины, 1/4 финала

Десна - Ворскла

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в Кубке Украины в овертайме обыграло "Александрию".

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