Десна - Ворскла: видео трансляция матча Кубка Украины
15:40, 12 марта 2020Футбол
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В Чернигове определится последний полуфиналист турнира.
Десна проведет домашний матч при пустых трибунах / фото: ФК Десна
12 марта в Чернигове пройдет матч 1/4 финала Кубка Украины между "Десной" и "Ворсклой".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Десна - "Ворскла".
Начало встречи - в 19.00.
Матч пройдет при пустых трибунах в связи с введением карантина в Украине.
В текущем сезоне "Десна" и "Ворскла" встречались дважды в рамках УПЛ. Обе встречи завершились победами клуба из Чернигова - 2:0 и 1:0.
На предыдущей стадии Кубка "Десна" обыграла "Николаев" (4:2), а "Ворскла" прошла "Колос" (1:0).
Кубок Украины, 1/4 финала
Десна - Ворскла
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
Как сообщал УНИАН, "Динамо" в Кубке Украины в овертайме обыграло "Александрию".
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