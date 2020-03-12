Вольфсбург - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Чемпион Украины в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет в Германии.

Донецкий "Шахтер" 12 марта проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Встреча пройдет на "Фольцваген-Арене" в Германии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Шахтер.

Вольфсбург - Шахтер: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 22.00.

"Шахтер" на предыдущей стадии Лиги Европы по сумме двух встреч прошел "Бенфику" (2:1 дома и 3:3 на выезде).

"Вольфсбург" в 1/16 финала одолел шведский "Мальме" (2:1 дома и 3:0 на выезде).

Вольфсбург - Шахтер: анонс матча

В своем предыдущем матче "Шахтер" в УПЛ со счетом 4:3 обыграл "Колос". В национальном первенстве "горняки" идут первыми. "Вольфсбург" в Бундеслиге сыграл вничью с "РБ Лейпциг" (0:0). В чемпионате Германии команда занимает седьмое место.

Вольфсбург - Шахтер: прогноз букмекеров

Судить матч будет бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой.

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Вольфсбург - Шахтер

Онлайн-трансляция матча