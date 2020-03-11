Динамо - Александрия: видео трансляция матча Кубка Украины

В Киеве состоится матч 1/4 финала турнира.

11 марта в Киеве на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" будет принимать "Александрию" в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Читайте такжеДинамо обыграло Александрию и завершило первый этап УПЛ на втором месте

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Александрия.

Начало поединка - в 19.30.

В Киеве ввели ограничение массовых мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавируса, однако это решение вступит в силу только 12 марта, поэтому болельщики смогут сегодня посетить стадион.

Команды встречались 7 марта в рамках УПЛ. Тогда "Динамо" одержало победу в гостях со счетом 3:1, играя во втором тайме в большинстве.

Динамовцы стартовали на турнире с 1/8 финала. На "Олимпийском" киевлянам удалось обыграть "Шахтер", после чего команда Алексея Михайличенко стала основным претендентом на победу в Кубке. Кроме того, у команды за спиной неудача в еврокубках, а шансов побороться за титул в УПЛ с "Шахтером" фактически нет, поэтому кубковые сражения - возможность реабилитироваться перед болельщиками.

"Александрия" занимает пятое место в УПЛ и отстает от "Десны" на пять очков. В Кубке Украины подопечные Владимира Шарана в третьем раунде прошли "Диназ" (1:0), а в 1/8 финала только в серии пенальти удалось победить "Зарю" после ничьи 1:1 в основное время.

Кубок Украины, 1/4 финала

Динамо - Александрия

2+2