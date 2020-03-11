Ливерпуль - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

На "Энфилде" состоится второй поединок английской и испанской команд.

В среду, 11 марта, "Ливерпуль" будет принимать мадридский "Атлетико" на "Энфилде" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Атлетико.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Ливерпуль - Атлетико: где смотреть матч по ТВ

Первый матч команд в Мадриде завершился сенсацией - "Ливерпуль" потерпел поражение со счетом 0:1. При этом мерсисадйцы владели ощутимым преимуществом и были близки к голу, но в тот вечер удача была на стороне хозяев поля.

Команда Юргена Клоппа вообще в последнее время находится в яме. В АПЛ состоялось первое в сезоне поражение от "Уотфорда" (0:3), а затем команда уступила "Челси" (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии. В прошлом туре чемпионата Англии "Ливерпуль" с большим трудом победил "Борнмут" - 2:1.

"Атлетико" с 1 февраля не проигрывает. Мадридцы после победы над англичанами одолели "Вильярреал" в чемпионате Испании, однако в последних двух турах победить не смогли - 1:1 с "Эспаньолом" и 2:2 с "Севильей".

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Ливерпуль - Атлетико (первая игра - 0:1)

Онлайн трансляция матча

Результаты команд в последних пяти матчах:

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне:

"Нам противостоит отличная команда. После прихода Юргена Клоппа "Ливерпуль" преобразился и снова стал европейским грандом. Я на "Энфилде" никогда не был - ни как игрок, ни как тренер. Еще не доводилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатейшей историей.

В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Жду больше ударов по воротам. Смотрите, "без ударов по воротам" звучит так, как будто у нас не было моментов, и это не так. У нас были шансы, хорошие шансы, но мы играли против, возможно, лучшей команды мира по игре в глубокой обороне. Они забили гол, в котором им сопутствовало немного удачи, а нам - нет. Это не было чем-то, к чему мы не готовились. Иногда таков футбол.

Увезти счет 0:0 оттуда было бы отличным результатом, но это не облегчило бы нашу задачу, потому что все равно надо было бы забивать. С самого начала было понятно, что игра против "Атлетико" - это один из самых больших вызовов в футболе. Они не выйдут с выброшенным белым флагом, они бьются до конца, мы тоже делаем это - и именно поэтому это противостояние так интересно".

Промо предстоящего матча от "Атлетико".

Тренировка "Ливерпуля" накануне поединка.