Днепр-1 - Мариуполь: видео трансляция матча УПЛ

"Мариуполь" попытается пробиться в топ-шестерку чемпионата Украины.

8 марта на "Днепр Арене" в Днепре пройдет матч 22-го тура чемпионата Украины между "Днепром-1" и "Мариуполем".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Мариуполь.

Начало встречи - в 17.00.

"Днепр-1" уже потерял шансы на то, чтобы пробиться в топ-шестерку УПЛ. У днепрян в активе 22 очка и перед заключительным матчем первого этапа они отстают от "Колоса" на 4 очка.

В то же время "Мариуполь" еще может попасть в финальную шестерку. Приазовцы уступают "Колосу" лишь на 1 очко, при этом клубу из Ковалевки предстоит сыграть с "Шахтером".

В рамках первого круга "Мариуполь" обыграл "Днепр-1" со счетом 1:0.

УПЛ, 22-й тур

Днепр-1 - Мариуполь

Видеотрансляция матча

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Динамо" в рамках УПЛ обыграло "Александрию".