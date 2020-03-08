Днепр-1 - Мариуполь: видео трансляция матча УПЛ
11:38, 08 марта 2020Футбол
68 0
"Мариуполь" попытается пробиться в топ-шестерку чемпионата Украины.
Владислав Супряга / фото: СК Днепр-1
8 марта на "Днепр Арене" в Днепре пройдет матч 22-го тура чемпионата Украины между "Днепром-1" и "Мариуполем".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Мариуполь.
Начало встречи - в 17.00.
"Днепр-1" уже потерял шансы на то, чтобы пробиться в топ-шестерку УПЛ. У днепрян в активе 22 очка и перед заключительным матчем первого этапа они отстают от "Колоса" на 4 очка.
В то же время "Мариуполь" еще может попасть в финальную шестерку. Приазовцы уступают "Колосу" лишь на 1 очко, при этом клубу из Ковалевки предстоит сыграть с "Шахтером".
В рамках первого круга "Мариуполь" обыграл "Днепр-1" со счетом 1:0.
УПЛ, 22-й тур
Днепр-1 - Мариуполь
Видеотрансляция матча
Ранее УНИАН сообщал о том, что "Динамо" в рамках УПЛ обыграло "Александрию".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter